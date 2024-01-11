Суд разрешил фронтмену группы «Пасош» остаться дома до выдворения из России

Никулинский суд Москвы позволил сербскому музыканту, лидеру групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петару Мартичу выехать из России без предварительного задержания. Об этом 11 января сообщает госагентство РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Днем ранее Никулинский суд постановил выдворить из страны Петара Мартича — музыканта признали виновным в пропаганде наркотиков. В качестве наказания избраны административный штраф в размере 20 тысяч рублей и непосредственно выдворение.

«Суд считает возможным назначить наказание без задержания и содержания в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России», — сказано в решении суда.