Суд разрешил фронтмену группы «Пасош» остаться дома до выдворения из России

Никулинский суд Москвы позволил сербскому музыканту, лидеру групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петару Мартичу выехать из России без предварительного задержания. Об этом 11 января сообщает госагентство РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Днем ранее Никулинский суд постановил выдворить из страны Петара Мартича — музыканта признали виновным в пропаганде наркотиков. В качестве наказания избраны административный штраф в размере 20 тысяч рублей и непосредственно выдворение.
«Суд считает возможным назначить наказание без задержания и содержания в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России», — сказано в решении суда.
Мартич намерен самостоятельно покинуть территорию РФ.
В суде уточнили, что причиной административного дела стала песня «Насекомое», которая была размешена на «Яндекс.Музыке». Экспертиза показала, что в композиции присутствует «совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков». Так, в треке используется сленг, распространенный в наркотической субкультуре. Используемые выражения направлены на распространение сведений о способах незаконного использования наркотиков, уверены эксперты. Кроме того, экспертиза показала, что в песне есть признаки положительного отношения к наркотическим веществам.
Петар Мартич — основатель инди-рок группы «Пасош», поп-группы Озёра и DJ-проекта «Прыгай киска». Мужчина родился в Белграде в 1993 году, однако в 2002 году его семья переехала в Россию из-за военных действий в Югославии.