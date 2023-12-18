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    Фронтмена групп «прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича могут выдворить из РФ

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    Музыкант Петар Мартич, основатель таких проектов как «прыгай киска», «Пасош» и «Озёра», может быть выдворен из России. Российскому артисту сербского происхождения грозит арест на 15 суток по статье о пропаганде наркотиков. Об этом 18 декабря пишет ТАСС со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

    «В суд поступил протокол в отношении Мартича П., составленный по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Дата заседания по данному делу еще не назначена», — сказали в суде.

    Санкции по этой административной статье предполагают штраф до 30 тысяч рублей либо арест на 15 суток с последующим выдворением из РФ.

    Мартич родился в Белграде в 1993 году, в 1997 году семья переехала в Сочи, затем вернулась обратно. В 2002 году из-за войны в Югославии они снова были вынуждены перебраться в Россию, на сей раз в Москву. Здесь Петар окончил школу, после чего поступил в Университет искусств в Борнмуте, Соединённое Королевство. Вернувшись в Россию, Мартич создал рэп-проект «прыгай киска». Следом музыкант обратился к панк-року в группе «Пасош». С 2021 года музыкант занимается сольной карьерой.

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