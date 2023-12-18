Фронтмена групп «прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича могут выдворить из РФ

Музыкант Петар Мартич, основатель таких проектов как «прыгай киска», «Пасош» и «Озёра», может быть выдворен из России. Российскому артисту сербского происхождения грозит арест на 15 суток по статье о пропаганде наркотиков. Об этом 18 декабря пишет ТАСС со ссылкой на Никулинский суд Москвы.



«В суд поступил протокол в отношении Мартича П., составленный по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Дата заседания по данному делу еще не назначена», — сказали в суде.

