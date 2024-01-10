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    Суд постановил выдворить из России фронтмена групп «Пасош» и «прыгай киска» Петара Мартича

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    Никулинский суд Москвы постановил выдворить из страны основателя групп «Пасош» и «прыгай киска» Петара Мартича. Музыканта признали виновным в пропаганде наркотиков. В качестве наказания избраны административный штраф в размере 20 тысяч рублей и непосредственно выдворение. Об этом 10 января сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    Мартич родился в Белграде в 1993 году, после чего семья некоторое время жила в России. В 2002 году им пришлось переехать в РФ окончательно из-за военных действий в Югославии. В Москве юноша окончил школу, получил высшее образование в Борнмуте (Соединенное Королевство), вернулся в Россию и начал активную музыкальную деятельность. Среди его проектов — группы «прыгай киска», «Пасош» и другие.

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