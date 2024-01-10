РБК: российских импортеров бананов предупредили о форс-мажоре из-за мятежа мафии в Эквадоре

Импортеры бананов в Россию начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставках из Эквадора. Об этом в среду, 10 января, сообщает РБК со ссылкой на президента Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирину Норину.

Как говорится в публикации издания, партнеры предупредили, что паника, вызванная событиями в Эквадоре, повлекла за собой временное закрытие портов, отмену выдачи контейнеров большинством агентств, срыв доставки картона и отмену среза бананов производителями.

Накануне после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды «Лос Чонерос» Адольфо Масияса президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна находится в состоянии «внутреннего вооружённого конфликта» . На 60 дней объявлен режим ЧС. Армии приказано нейтрализовать 22 бандитские группировки. Парламент пообещал помилование и амнистию силовикам в случаях, «когда это необходимо» для обеспечения работы этих структур.

Перед появлением указа о внутреннем конфликте вооруженные люди в масках и с оружием ворвались в студию эквадорского телеканала и взяли телеведущих в заложники в прямом эфире. Туда был направлен спецназ.



В ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле погибли как минимум 10 человек, включая двух сотрудников полиции.