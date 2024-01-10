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    РБК: российских импортеров бананов предупредили о форс-мажоре из-за мятежа мафии в Эквадоре

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    Импортеры бананов в Россию начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставках из Эквадора. Об этом в среду, 10 января, сообщает РБК со ссылкой на президента Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирину Норину.

    Фото: iStock
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    Как говорится в публикации издания, партнеры предупредили, что паника, вызванная событиями в Эквадоре, повлекла за собой временное закрытие портов, отмену выдачи контейнеров большинством агентств, срыв доставки картона и отмену среза бананов производителями.

    Накануне после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды «Лос Чонерос» Адольфо Масияса президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна находится в состоянии «внутреннего вооружённого конфликта». На 60 дней объявлен режим ЧС. Армии приказано нейтрализовать 22 бандитские группировки. Парламент пообещал помилование и амнистию силовикам в случаях, «когда это необходимо» для обеспечения работы этих структур.

    Перед появлением указа о внутреннем конфликте вооруженные люди в масках и с оружием ворвались в студию эквадорского телеканала и взяли телеведущих в заложники в прямом эфире. Туда был направлен спецназ.

    В ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле погибли как минимум 10 человек, включая двух сотрудников полиции.

    Фото: iStock

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