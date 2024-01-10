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    Президент Эквадора объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал нейтрализовать банды

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    В Эквадоре президент Даниэль Нобоа объявил внутренний вооруженный конфликт и приказал армии «нейтрализовать» преступные группировки». Они насчитывают десятки тысяч участников. Об этом во вторник, 9 января, сообщает РИА Новости и издание El Universo.

    «Признать наличие внутреннего вооруженного конфликта <...> Приказать вооруженным силам провести военные операции», — говорится в распоряжении главы государства.

    Президент страны в своем распоряжении перечислил более 20 местных и международных банд. В составе крупнейших из них насчитывают десятки тысяч человек.

    Перед появлением указа о внутреннем конфликте вооруженные люди в масках и с оружием ворвались в студию эквадорского телеканала и взяли телеведущих в заложники в прямом эфире.

    В стране после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды «Лос Чонерос» Адольфо Масияса по прозвищу Фито установили на 60 дней режим ЧП. Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны.

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