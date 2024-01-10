Что происходит в Эквадоре: журналисты освобождены, число погибших растёт, заключённые удерживают заложников

Как минимум 10 человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Несколько участников нападения на студию телеканала задержаны, журналисты освобождены, люди из здания эвакуированы. Об этом сообщила национальная полиция, передаёт 10 января РИА Новости.

«В результате операции на телеканале TC в Гуаякиле нашим полицейским подразделениям удалось задержать несколько лиц и собрать вещественные доказательства, связанные с преступлением», — отмечается в сообщении полиции в соцсетях.



Тринадцать человек, задержанные после захвата студии телеканала в Гуаякиле, обвиняются в терроризме, они предстанут перед судом — слушание состоится в ближайшие несколько часов, отчиталась прокуратура Эквадора.

«Вооруженные антисоциальные лица проникли в помещения TC Television и удерживали в заложниках персонал СМИ. Преступное деяние не привело к гибели людей», — говорится в сообщении прокуратуры. Тем временем, по данным национальной службы исполнения наказаний, в пяти тюрьмах заключенные удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников. Из тюрьмы бежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую крупнейшую банду Эквадора «Лос-Лобос».



Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну. Посольство и консульства Китая в Эквадоре с 10 января приостановили работу. Власти Перу решили объявить чрезвычайное положение на границе с Эквадором, туда направят полицейский спецназ.



Напомним, после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды «Лос Чонерос» Адольфо Масияса президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна находится в состоянии «внутреннего вооружённого конфликта». На 60 дней объявлен режим ЧС. Армии приказано нейтрализовать 22 бандитские группировки. Парламент пообещал помилование и амнистию силовикам в случаях, «когда это необходимо» для обеспечения работы этих структур.