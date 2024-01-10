Петербургский учитель истории погиб во время обстрела под Бахмутом

Школьный учитель Иван Янкин, отправившийся в зону боевых действий добровольцем, погиб под Артемовском. Об этом сообщается на сайте СПбГУ 10 января.

Янкин окончил вуз в 2008-м году, получив диплом историка. В студенчестве его интересовали Средние века, он изучал дуэльную культуру во Франции. После обучения в СПбГУ Янкин преподавал историю в Физико-технической школе имени Алферова, подрабатывал репетитором. Учитель также увлекался боевыми искусствами, в течение трех лет был внештатным сотрудником полиции, работал с подростками.

С 2014 года Янкин помогал жителям Донбасса. В 2022-м вступил добровольцем в отряд «Ахмат».

«6 декабря 2023 года Иван погиб под Артемовском (Бахмутом) в результате вражеского артобстрела при выполнении боевого задания... Однокурсники Ивана запомнили его как искренне верующего, умного и волевого человека, который любил свою семью, ценил университетское братство, был замечательным и преданным другом, - сообщается на сайте СПбГУ.

В мае 2023 года в результате многомесячных боев город Бахмут (Артемовск) Донецкой области перешел под контроль российских Вооруженных сил.