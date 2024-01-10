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    Боевые действия

    Петербургский учитель истории погиб во время обстрела под Бахмутом

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    Школьный учитель Иван Янкин, отправившийся в зону боевых действий добровольцем, погиб под Артемовском. Об этом сообщается на сайте СПбГУ 10 января.

    Фото: СПбГУ
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    Янкин окончил вуз в 2008-м году, получив диплом историка. В студенчестве его интересовали Средние века, он изучал дуэльную культуру во Франции. После обучения в СПбГУ Янкин преподавал историю в Физико-технической школе имени Алферова, подрабатывал репетитором. Учитель также увлекался боевыми искусствами, в течение трех лет был внештатным сотрудником полиции, работал с подростками.

    С 2014 года Янкин помогал жителям Донбасса. В 2022-м вступил добровольцем в отряд «Ахмат».

    «6 декабря 2023 года Иван погиб под Артемовском (Бахмутом) в результате вражеского артобстрела при выполнении боевого задания... Однокурсники Ивана запомнили его как искренне верующего, умного и волевого человека, который любил свою семью, ценил университетское братство, был замечательным и преданным другом, - сообщается на сайте СПбГУ.

    В мае 2023 года в результате многомесячных боев город Бахмут (Артемовск) Донецкой области перешел под контроль российских Вооруженных сил.

    Ранее стало известно о гибели мобилизованного учителя из 253-й школы, также в ходе боевых действия погиб преподаватель физкультуры 631-ой гимназии.

    Фото: СПбГУ

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