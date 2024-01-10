    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    759мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.4eur98.98

    Украина внесла сеть ресторанов Subway в список «спонсоров войны» из-за работы в России

    715
    обсудить

    Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway. Об этом 10 января сообщает российское госагентство РИА Новости.

    Это связано с тем, что более 500 ресторанов компании продолжают работать на российском рынке, «уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ».

    Ранее украинские власти уже включили в перечень немецкую компанию Knauf, компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici, швейцарскую Nestle. В списке также американские PepsiCo и Mars, корпорация Unilever и другие. А вот австрийской группе компаний Raiffeisen Bank International удалось выйти из списка после того, как Австрия заблокировала очередной пакет санкций против властей РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Subway
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close