Украина внесла сеть ресторанов Subway в список «спонсоров войны» из-за работы в России

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway. Об этом 10 января сообщает российское госагентство РИА Новости.

Это связано с тем, что более 500 ресторанов компании продолжают работать на российском рынке, «уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ».

Ранее украинские власти уже включили в перечень немецкую компанию Knauf, компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici, швейцарскую Nestle. В списке также американские PepsiCo и Mars, корпорация Unilever и другие. А вот австрийской группе компаний Raiffeisen Bank International удалось выйти из списка после того, как Австрия заблокировала очередной пакет санкций против властей РФ.