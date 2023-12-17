Украина временно исключила Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

Австрийская группа компаний Raiffeisen Bank International временно исключена из так называемого списка «спонсоров войны», который ведет правительство Украины. Ранее Австрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций.
О решении временно исключить «Райффайзен» из списка сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины 17 декабря.
«Райффайзен» давно в списке, так как не покинул российский рынок после начала боевых действий в феврале 2022 года. 14 декабря 2023 года Австрия правом вето заблокировала
Ранее таким же образом Венгрия добилась от Украины исключения из черного списка банка OTP.