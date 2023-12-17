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    Украина временно исключила Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

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    21 комментарий

    Австрийская группа компаний Raiffeisen Bank International временно исключена из так называемого списка «спонсоров войны», который ведет правительство Украины. Ранее Австрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций.

    О решении временно исключить «Райффайзен» из списка сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины 17 декабря.

    «Райффайзен» давно в списке, так как не покинул российский рынок после начала боевых действий в феврале 2022 года. 14 декабря 2023 года Австрия правом вето заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций. Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические службы сообщало, что блокировка уже снята.

    Ранее таким же образом Венгрия добилась от Украины исключения из черного списка банка OTP.

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    Комментарии 21

    Невский Александр17 Дек 2023 в 15:34
    Принципиальный зеля
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 13:46
    У меня Райфайзен, и я спонсор!!)))
    +0−0
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