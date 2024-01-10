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    СК ищет очевидцев избиения участника СВО в Биржевом переулке

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    Следователи ГСУ СК по Петербургу обратились к жителям города и попросили откликнуться очевидцев нападения на участника СВО в Биржевом переулке.

    «В ходе анализа видеозаписей с места происшествия следствием установлено, что действия нападавших были пресечены прохожими», — сообщили 10 января в пресс-службе главного следственного управления.

    Если вы стали свидетелем драки, произошедшей 18 декабря в 17:20 у дома 2 по Биржевому переулку, сообщите об этом по телефону 8–985–770–85–36.

    «Фонтанка» рассказывала, что на 40-летнего участника СВО, который шел с женой по переулку вечером 18 декабря, набросились двое из «Лексуса». Поводом якобы стало замечание о парковке автомобиля на тротуаре. Как рассказал сам потерпевший, вину его обидчики не признали. После вмешательства Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью о покушении на убийство. Оба фигуранта — Рустам Лакашия и Иракли Мунчава — заключены под стражу.

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