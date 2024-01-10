«Ведомости»: вице-спикеров Госдумы посадят на Aurus, а глав комитетов — на новую «Ладу»

Госдума РФ начала обновлять свой автопарк отечественными автомобилями. Пока его пополнили «Весты». И уже в этом году на российские могут начать заменять машины, на которых ездят вице-спикеры, главы фракций и комитетов. Об этом 10 января пишут «Ведомости», ссылаясь на источник в нижней палате парламента.
По информации собеседника издания, в Госдуму поступили 33 автомобиля LADA Vesta, на которые с этого года должны будут пересесть рядовые депутаты нижней палаты. Машины не будут закреплены за конкретными парламентариями и заменят Ford Mondeo и Hyundai, на которых возили рядовых депутатов ранее. В дальнейшем автопарк Госдумы продолжат пополнять отечественными автомобилями по мере выбывания из него остальных.
Также, по словам источника издания, в 2024 году может начаться замена на отечественные автомобилей, которые закреплены за руководством Госдумы. Так, за вице-спикерами и руководителями фракций закрепят автомобили марки Aurus, а главам комитетов могут предоставить новую модель LADA. Вероятно речь идет о седане бизнес-класса LADA Aura. В конце декабря сообщалось, что Минфин сделал на него заказ и должен получить автомобили в свое распоряжение в 2024 году. Сейчас вице-спикеры, руководители фракций и главы комитетов Госдумы ездят на Genesis и BMW.
В конце прошлого года о поступлении в гараж Госдумы первых «Вест» сообщал председатель нижней палаты Вячеслав Володин (за самим Володиным закреплен служебный Aurus). По словам одного из депутатов, LADA Vesta действительно появились в думском автопарке, но парламентарии продолжают пользоваться и «Фордами», и «Хёндэ», пишут «Ведомости». Если за руководством машины закрепляют, то рядовые депутаты обычно используют автомобили из думского автопарка «по вызову». По словам собеседника издания, в ближайшее время гараж Госдумы должны пополнить еще и «Москвичи». В декабре депутат Госдумы Олег Леонов показал, как ездить на новой думской «Ладе Весте».