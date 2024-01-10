«Ведомости»: вице-спикеров Госдумы посадят на Aurus, а глав комитетов — на новую «Ладу»

Госдума РФ начала обновлять свой автопарк отечественными автомобилями. Пока его пополнили «Весты». И уже в этом году на российские могут начать заменять машины, на которых ездят вице-спикеры, главы фракций и комитетов. Об этом 10 января пишут «Ведомости», ссылаясь на источник в нижней палате парламента.



По информации собеседника издания, в Госдуму поступили 33 автомобиля LADA Vesta, на которые с этого года должны будут пересесть рядовые депутаты нижней палаты. Машины не будут закреплены за конкретными парламентариями и заменят Ford Mondeo и Hyundai, на которых возили рядовых депутатов ранее. В дальнейшем автопарк Госдумы продолжат пополнять отечественными автомобилями по мере выбывания из него остальных.