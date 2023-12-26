«Шикарный автомобиль». Минфин пересядет на продукцию АВТОВАЗа

Российский Минфин сделал заказ на седан бизнес-класса Lada Aura — автомобили поступят в распоряжение ведомства в 2024 году. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра финансов Антона Силуанова телеканалу «Россия-24».

«Шикарный автомобиль, он был презентован в ходе Петербургского экономического форума. Я сам посидел и на пассажирском сиденье, и за рулем. Мне очень понравилось», — сказал глава ведомства. Первые пять автомобилей поступят в Минфин в начале следующего года.

Силуанов заявил об уверенности, что «сотрудники Министерства финансов будут первые из всех министерств передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класcа». Министр назвал произведенный АВТОВАЗом автомобиль очень комфортным, который не хуже зарубежных аналогов.