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    «Шикарный автомобиль». Минфин пересядет на продукцию АВТОВАЗа

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    Российский Минфин сделал заказ на седан бизнес-класса Lada Aura — автомобили поступят в распоряжение ведомства в 2024 году. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра финансов Антона Силуанова телеканалу «Россия-24».

    «Шикарный автомобиль, он был презентован в ходе Петербургского экономического форума. Я сам посидел и на пассажирском сиденье, и за рулем. Мне очень понравилось», — сказал глава ведомства. Первые пять автомобилей поступят в Минфин в начале следующего года.

    Силуанов заявил об уверенности, что «сотрудники Министерства финансов будут первые из всех министерств передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класcа». Министр назвал произведенный АВТОВАЗом автомобиль очень комфортным, который не хуже зарубежных аналогов.

    «Это абсолютно, проверено мной», — добавил Антон Силуанов.

    Lada Aura оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

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