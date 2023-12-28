«Я первый пассажир на новенькой "Ладе"». Депутат Госдумы показал, как передвигается на продукции АВТОВАЗа

Депутат Госдумы от фракции «Новых людей» Олег Леонов передвигается на думской «Ладе Весте». Видеоролик с небольшим обзором автомобиля он в четверг, 28 декабря, опубликовал в своем Telegram-канале.
«Весь 2023 год говорили, что надо чиновников пересадить на отечественные автомобили. Я считаю, что это абсолютно правильно. И вот я первый пассажир на новенькой "Ладе Весте", которая теперь будет перевозить депутатов Государственной думы. Вы знаете, прекрасная машина», — поделился Леонов.
Парламентарий показал салон отечественного автомобиля и мультимедийную панель.
«Есть мультимедийная какая-то штука, на которой есть и маршруты, и управление. Есть порт для USB. Вполне себе удобная, хорошая, нормальная отечественная машина. Поэтому рад такому», — добавил депутат Госдумы.