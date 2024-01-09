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    Школьников в российском городе освободили от очных занятий из-за 46-градусных морозов

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    В Якутске власти освободили учеников начальной школы от очного обучения. Причиной стали аномальные морозы. Об этом сообщили в телеграм-канале городского управления образования сегодня, 9 января.

    Занятия отменили для учащихся 1–5 классов. «Актированный день объявляется на весь день, независимо от смены <...> организуется обучение с использованием дистанционных технологий», — говорится в сообщении. При этом там отмечают, что родители сами могут принимать решение о возможности посещения ребенком школы «по климатическим условиям с обязательным информированием классного руководителя».

    Температура воздуха в Якутске к 6 часам утра (00:00 по мск) составила минус 46 градусов в районе Гимеина, в районе аэропорта — минус 47 градусов.

    Аномальные морозы посещали этой зимой и Петербург, город даже обновил «холодный» рекорд. Сегодня к 10 часам утра температура в городе поднялась почти до минус 1 градуса, а после обеда достигнет плюс 1. Завтра столбики термометров вновь покажут плюсовую отметку. Закончиться «циклоническая чехарда» должна к пятнице, но тогда же заметно похолодает, заверили синоптики.

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