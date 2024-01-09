Школьников в российском городе освободили от очных занятий из-за 46-градусных морозов

В Якутске власти освободили учеников начальной школы от очного обучения. Причиной стали аномальные морозы. Об этом сообщили в телеграм-канале городского управления образования сегодня, 9 января.



Занятия отменили для учащихся 1–5 классов. «Актированный день объявляется на весь день, независимо от смены <...> организуется обучение с использованием дистанционных технологий», — говорится в сообщении. При этом там отмечают, что родители сами могут принимать решение о возможности посещения ребенком школы «по климатическим условиям с обязательным информированием классного руководителя».