Циклоны с севера ныряют прямо к нам. Главный синоптик рассказывает, что будет в Петербурге после оттепели

Перепады температуры от мороза до оттепели, подобные нынешнему, в Петербурге наблюдаются довольно часто. Даже в очень холодном 2003 году 9 января температура воздуха в городе повышалась до минус 2 градусов. Об этом рассказывает главный синоптик города Александр Колесов 9 января в своём сообщении, посвящённом началу оттепели.



По его словам, воздушные потоки выстроились в атмосфере так, что «циклоны с севера ныряют прямо к нам». Сейчас они несут тепло. Сегодня к 10 часам утра температура в городе поднялась почти до минус 1 градуса, а после обеда достигнет плюс 1. Завтра ожидается плюс 1–2. Но уже в четверг днем мороз вернётся — ждите минус 10–15 градусов.

