Циклоны с севера ныряют прямо к нам. Главный синоптик рассказывает, что будет в Петербурге после оттепели

Перепады температуры от мороза до оттепели, подобные нынешнему, в Петербурге наблюдаются довольно часто. Даже в очень холодном 2003 году 9 января температура воздуха в городе повышалась до минус 2 градусов. Об этом рассказывает главный синоптик города Александр Колесов 9 января в своём сообщении, посвящённом началу оттепели.
По его словам, воздушные потоки выстроились в атмосфере так, что «циклоны с севера ныряют прямо к нам». Сейчас они несут тепло. Сегодня к 10 часам утра температура в городе поднялась почти до минус 1 градуса, а после обеда достигнет плюс 1. Завтра ожидается плюс 1–2. Но уже в четверг днем мороз вернётся — ждите минус 10–15 градусов.
«Серия циклонов, а все они без названия, с Баренцева моря принесет не только оттепель, но и осадки в виде снега и мокрого снега, усиление ветра и другие погодные явления в виде ухудшения видимости, налипание мокрого снега», — отмечает Колесов.
Два теплых дня существенно повысят среднюю температуру воздуха первой декады января. Поэтому, несмотря на экстремальный холод в отдельные дни, эта декада не войдет даже в десятку самых холодных.
«Хороший момент в такой погоде, что она непродолжительна. Надеюсь, что серьезно в Санкт-Петербурге зимняя картина не успеет испортиться, всё-таки короткий период», — добавляет синоптик.