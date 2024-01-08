Успевайте согреться. В Петербург идет «циклоническая чехарда»

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Погода в первую в году рабочую неделю принесет с собой много сюрпризов. В Петербурге будет все: и резкие колебания температуры, и осадки, и порывистый ветер, и гололедица. Прогноз дал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Большую часть начавшейся недели погоду в Санкт-Петербурге будет формировать серия «ныряющих» циклонов, которые один за другим будут очень быстро смещаться из акватории Баренцева моря на юго-восток европейской России», — говорит синоптик.

Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Уже днем 9 января столбики термометров поднимутся до +2 градусов, при этом ветер будет порывистым. Ожидаются мокрый снег и гололедица.

В ночь на среду будет -2 градуса, временами снег. Днем — около +1, ветер западный, 4–9 м/с.



В четверг — кратковременный снег, гололедица. Температура и ночью, и днем будет почти одинаковой — в диапазоне -2…-4 градусов. Порывистый ветер подует с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.



По словам синоптика, «циклоническая чехарда» закончится к пятнице, но тогда же заметно похолодает. Ночью будет -15 градусов, днем — около -12, без осадков. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.

Атмосферное давление будет падать. Сначала оно понизится с 766 до 748 мм рт. ст., а затем снова вырастет до 761 мм рт. ст.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На выходных, по предварительному прогнозу, пройдет снег, температура повысится до -4…-7 градусов.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К слову, в последний день новогодних каникул Петербург накрыл первый в этом году снег. «Фонтанка» собрала фотографии и видео, как горожане встречали снегопад после затяжных морозов.