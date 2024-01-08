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    Петербург накрыл первый снегопад 2024 года

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    5 комментариев

    Денис Лебедев / «Фонтанка.ру»

    В последний день новогодних каникул, 8 января, Петербург накрыл первый в 2024 году снегопад. Улицы города после бесснежных январских морозов накрыл пушистый снег.

    По данным «Яндекс.Осадки», снегопад уходит на юг города и к 13:30–13:40 покинет Петербург окончательно.

    Ранее Гидрометцентр предупредил, что снегопады ожидаются кратковременные, а вот ветер — с порывами до сильного в районах, граничащих с Финским заливом. МЧС напоминало, что шаткие конструкции при таком ветре лучше обходить, а также не ставить машины под деревьями.

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    Температура сегодня менее холодная — столбик термометра днем опустится на 9–11 градусов ниже нуля, а 9 января, в первый рабочий день, ожидается потепление до +1 градуса.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 5

    Гость08 Янв 2024 в 14:06
    Красиво очень за окном
    +0−1
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