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    Новая зима в Петербурге — в объективе «Фонтанки». А какую предпочитаете вы?

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Новый 2024 года в Петербурге начался одной зимой, а сейчас — другая. Мороз и солнце держались почти все новогодние каникулы, а рабочая неделя выдалась снежной.

    Снег в городе выпал ещё вчера, а сегодня утром пришла метель. По данным Смольного, за сутки намело 3,2 см снега. На дорогах снежная каша, хотя пробок почти нет — в обед, как и в полдень, 3 балла. Днём ожидается усиление ветра.

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    А вот как выглядит сейчас город с высоты — в объективе супервидовых веб-камер проекта «ОтЛичный Петербург».

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    А какая зима больше нравится вам, дорогие читатели?

    Оттепель, по прогноза синоптиков, продлится два дня, затем снова вернутся морозы, хотя и не такие сильные. А вот снегопады сохранятся.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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