Новая зима в Петербурге — в объективе «Фонтанки». А какую предпочитаете вы?

Новый 2024 года в Петербурге начался одной зимой, а сейчас — другая. Мороз и солнце держались почти все новогодние каникулы, а рабочая неделя выдалась снежной.



Снег в городе выпал ещё вчера, а сегодня утром пришла метель. По данным Смольного, за сутки намело 3,2 см снега. На дорогах снежная каша, хотя пробок почти нет — в обед, как и в полдень, 3 балла. Днём ожидается усиление ветра.

