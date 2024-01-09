Новая зима в Петербурге — в объективе «Фонтанки». А какую предпочитаете вы?

Новый 2024 года в Петербурге начался одной зимой, а сейчас — другая. Мороз и солнце держались почти все новогодние каникулы, а рабочая неделя выдалась снежной.
Снег в городе выпал ещё вчера, а сегодня утром пришла метель. По данным Смольного, за сутки намело 3,2 см снега. На дорогах снежная каша, хотя пробок почти нет — в обед, как и в полдень, 3 балла. Днём ожидается усиление ветра.
А вот как выглядит сейчас город с высоты — в объективе супервидовых веб-камер проекта «ОтЛичный Петербург».
А какая зима больше нравится вам, дорогие читатели?
Оттепель, по прогноза синоптиков, продлится два дня, затем снова вернутся морозы, хотя и не такие сильные. А вот снегопады сохранятся.