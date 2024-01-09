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    Переселяемся в пуантилизм. На дорогах — маленькое чудо

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    12 комментариев
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    В Петербурге 9 января метель, город заносит снегом, и при этом дороги на удивление свободны. Утренние 7-балльные пробки рассосались, и в 12:00 в городе всего 3 балла, как в выходные. Обычно в это время бывает 4 балла, а во время сильных осадков — больше.

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    На карте «Яндекса» видно, что несмотря на невысокую общую загруженность дорог, скорость движения на КАД и ЗСД местами снижена. И это правильно. В такую погоду снижение скорости поможет предотвратить ДТП. Самая плотная пробка образовалась на Октябрьской набережной от КАД в центр из-за ДТП.

    Температура воздуха пока минус 1 градус, но на дорогах снег уже превращается в кашу.

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    Видимость заметно снижена. Кадры супервидовых веб-камер напоминают картины пуантилистов.

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    Циклон с Баренцева моря принёс в Петербург потепление и снегопады. Сильные осадки обычно осложняют дорожное движение в городе. Утром так и произошло, а к полудню транспорта стало заметно меньше.

    Как выглядит город прямо сейчас, смотрите в трансляции супервидовых веб-камер на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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