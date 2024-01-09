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    Пробки и ДТП в Петербурге: дороги «покраснели» раньше времени

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    Загруженность дорог Петербурга в первый рабочий день года, 9 января, к 8:30 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5–6 баллов.

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    Пользователи сервиса отмечают на карте множество аварий. Об одной из них рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На перекрёстке шоссе Революции и проспекта Металлистов завалился на бок фургон. Машина МЧС взяла «перевёртыш» на буксир и поставила на колёса, освободив перекрёсток.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Дорожное движение сегодня осложнено не только из-за повышенной транспортной активности после долгих каникул, но и из-за погоды. В Петербурге второй день снегопады, днём начнётся оттепель.

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