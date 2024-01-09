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    Встречаем оттепель. С ней вместе — мокрый снег, морось и гололёд

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    В первый рабочий день в Петербурге начнётся первая оттепель нового 2024 года. Она продлится не очень долго.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января в городе облачно, утром и днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днем в отдельных районах налипание мокрого снега, гололёд. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха с ночных минус 8–10 градусов повысится днём до 0 — плюс 2. На дорогах гололедица.

    Погоду в регионе формирует тёплый сектор циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над Карелией. Ближе к вечеру местами морось, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекса», сегодняшний день может стать самым тёплым 9 января за 10 лет. Ноль будет ощущаться как минус 9 градусов при высокой влажности воздуха — 94%. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от минус 16 до плюс 1 градуса. Самое холодное 9 января выдалось в 1987 году, минус 33, а самое тёплое — в 2005 году, плюс 6 градусов.

    10 января, по данным СЗ УГМС, ночью похолодает до минус 2–4, местами до минус 7, а днём снова около нуля. 11 января оттепель закончится, в течение суток будет минус 5–7 градусов. Все эти дни ожидаются снегопады.

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