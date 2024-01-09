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    В Петербурге ждут усиления ветра, а дорожники готовятся к плюсу

    2009
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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    После праздничных морозов температура воздуха в Петербурге снова стремится к плюсовым отметкам, а ветер крепчает. За сутки городу намело 3,2 см снега.

    С 12–15 часов 9 января в Петербурге начнет усиливаться ветер, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству. Ожидается, что он будет достигать 15 м/с. В то же время на улице теплеет, есть вероятность, что температура воздуха сегодня достигнет нуля и уйдет в плюс, к ночи опять обещают минус, а завтра — снова потепление, говорится в сообщении.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    «Побаловавшая нас на праздники хорошими зимними морозами погода опять вернулась к своей привычной испорченности», — отмечают в ведомстве. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, «циклоны с севера ныряют прямо к нам», и сейчас они несут петербуржцам тепло.

    Во вторник петербургские улицы чистят 850 машин и примерно столько же дворников. За минувшие день и ночь с городских дорог вывезли 25 тысяч кубометров снега и 127 кубометров мусора. Всего с начала зимы в Петербурге насыпало почти метр снега.

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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