Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП на горке, после которого 5-летний петербуржец впал в кому

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент на ледяной горке в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК 8 января.



5-летний мальчик и 9-летняя девочка, брат и сестра, катались на «ватрушке» с ледяной горки в Яблоневом саду. Как писала «Фонтанка», они сильно ударились головами и получили серьёзные травмы, мальчик впал в кому. Их семья полная, на учете органов опеки и попечительства не состоит.



Следственные органы ГСУ СК проводят доследственную проверку. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ Бобкову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах, которые будут установлены.

