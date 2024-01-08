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    Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП на горке, после которого 5-летний петербуржец впал в кому

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент на ледяной горке в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК 8 января.

    5-летний мальчик и 9-летняя девочка, брат и сестра, катались на «ватрушке» с ледяной горки в Яблоневом саду. Как писала «Фонтанка», они сильно ударились головами и получили серьёзные травмы, мальчик впал в кому. Их семья полная, на учете органов опеки и попечительства не состоит.

    Следственные органы ГСУ СК проводят доследственную проверку. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ Бобкову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах, которые будут установлены.

    Напомним, ещё один 5-летний мальчик попал в реанимацию после катания на «ватрушке» в Шуваловском парке.

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