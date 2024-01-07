Полуторагодовалый ребенок из Петербурга отравился средством для чистки ковров

В инфекционное отделение одной из детских городских больниц Петербурга попал полуторагодовалый ребенок с острым отравлением. По данным «Фонтанки», он наглотался средства для чистки ковров.

Предположительно, ребенок выпил бытовую химию, когда родители ненадолго отвлеклись. У малыша диагностировано острое пероральное отравление, химический ожог глотки, токсико-аллергическая сыпь и ОРВИ. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Ранее «Фонтанка» писала, как четырехлетний мальчик попал в хирургическое отделение из-за откусанного градусника. Также в больнице оказался новорожденный, который затащил в рот антигистаминные таблетки.

