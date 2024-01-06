Мальчик откусил от градусника кусок и попал в больницу, а девочку чуть не задушил орех кешью

Два маленьких ребёнка попали в больницы из-за «неправильной еды». Двухлетняя девочка не смогла прожевать орех, а мальчик постарше зачем-то съел кусок градусника. Подробности стали известны «Фонтанке» 6 января.



В Петербурге девочке стало плохо вечером 5 января. Мама дала ей попробовать кешью, однако орех застрял в дыхательных путях. Женщина вызвала скорую помощь. Сейчас девочка находится в больнице, ее состояние оценивают как удовлетворительное.



Еще один ребенок — 4-летний мальчик — оказался в отделении хирургии. У него обнаружили инородное тело в желудке. Предварительно, днем 5 января ребенок откусил кусок от градусника, находясь дома в поселке Кобринское в Ленобласти. Его состояние также оценивается как удовлетворительное.

