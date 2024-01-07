Куда пойти в Петербурге 7 января: рождественский Бах, советские импрессионисты, «Мельница»

Рождество в Петербурге отмечают праздничными концертами. Ближайший из них начнется в 13:00 в Концертном зале Мариинского театра — там прозвучат первые три и шестая части Рождественской оратории Баха . 6+

Поблизости в Музее искусства Санкт-Петербурга можно посмотреть выставку «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи» , к участию в которой привлечены 27 российских музеев. Экспозиция выставки имеет четыре раздела: портрет, пейзаж, труд, отдых — никакой политики! 0+

Несколько мест — редкость! — осталось в БДТ на вечерний спектакль Константина Богомолова «Слава» с Ниной Усатовой по пьесе Виктора Гусева. Начало в 18:00. 12+

В Большом зале филармонии симфонический оркестр «Классика» под управлением Александра Канторова в 19:00 представляет программу «Штраус-гала». Всё традиционно, но для создания светлого настроения подойдет. В продаже остались только входные билеты. 6+

