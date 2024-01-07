Куда пойти в Петербурге 7 января: рождественский Бах, советские импрессионисты, «Мельница»

Рождество в Петербурге отмечают праздничными концертами. Ближайший из них начнется в 13:00 в Концертном зале Мариинского театра — там прозвучат первые три и шестая части Рождественской оратории Баха.
Поблизости в Музее искусства Санкт-Петербурга можно посмотреть выставку «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи», к участию в которой привлечены 27 российских музеев. Экспозиция выставки имеет четыре раздела: портрет, пейзаж, труд, отдых — никакой политики!
Несколько мест — редкость! — осталось в БДТ на вечерний спектакль Константина Богомолова «Слава» с Ниной Усатовой по пьесе Виктора Гусева. Начало в 18:00.
В Большом зале филармонии симфонический оркестр «Классика» под управлением Александра Канторова в 19:00 представляет программу «Штраус-гала». Всё традиционно, но для создания светлого настроения подойдет. В продаже остались только входные билеты.
Клуб «Сердце» проводит один из первых больших концертов после переезда — «Рождественский Ля-миноръ». Собственно, ансамбль «Ля-миноръ» на сцену и выйдет. Начало в 20:00.
В клубе Sound выступает Алена Швец. Начало концерта в 20:00.
А в «Космонавте» с большим рождественским концертом — фолк-рок-группа «Мельница». Начало в 20:00.