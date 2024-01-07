ФОТО: в Казанском соборе идет рождественская служба

В Казанском соборе митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Всенощное бдение и Божественную литургию. Присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.
Как сообщает пресс-служба Смольного в первые минуты 7 января, Беглов напомнил слова Патриарха Московского и Всея Руси о том, что «во многих странах храмы закрываются, а по всей России, и в том числе в Петербурге они строятся и воссоздаются». «В такие моменты и дни мы особо чувствуем единение с нашей историей. Со всем нашим народом. С нашими воинами, которые встречают Рождество на передовой», — цитируется в сообщении выступление губернатора.
Всего богослужения в ночь с 6 на 7 января проходят более чем в 80 храмах города. На Ростральных колоннах зажгли огни, а работу общественного транспорта продлили на ночь.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встречает Рождество в домовой церкви в Ново-Огарево. Перед этим он встретился с семьями Героев России, погибших в ходе СВО.