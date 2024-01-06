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    Схема работы общественного транспорта и метро в Петербурге в рождественскую ночь

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    В Санкт-Петербурге в рождественскую ночь с 6 на 7 января будет работать наземный и подземный транспорт, интервал движения увеличат. Об этом сообщил Организатор перевозок 6 января.

    Так, наземный транспорт в течение предстоящей ночи будет курсировать с интервалами в 30 минут по следующим маршрутам:

    • автобусы № 2, 4, 74, 193, 239, 271;
    • троллейбусы № 23, 28, 46;
    • трамваи № 55.

    Что касается метро, поезда также не прервут движение в ночное время. Интервал составит от 5 до 9 минут.

    Фото: Транспорт Петербурга. Организатор перевозок
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    В ночь на Рождество, по данным СЗ УГМС, в городе ожидается минус 22–24 градуса, местами до минус 27. Днём минус 16–18, местами до минус 20 градусов.

    Фото: Транспорт Петербурга. Организатор перевозок

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    Общественный транспортМетроМетро ПетербургаРождественская ночьРождество
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