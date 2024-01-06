Схема работы общественного транспорта и метро в Петербурге в рождественскую ночь

В Санкт-Петербурге в рождественскую ночь с 6 на 7 января будет работать наземный и подземный транспорт, интервал движения увеличат. Об этом сообщил Организатор перевозок 6 января.



Так, наземный транспорт в течение предстоящей ночи будет курсировать с интервалами в 30 минут по следующим маршрутам:



автобусы № 2, 4, 74, 193, 239, 271;



троллейбусы № 23, 28, 46;



трамваи № 55.



Что касается метро, поезда также не прервут движение в ночное время. Интервал составит от 5 до 9 минут.