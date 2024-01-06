В Петербурге продлён оранжевый уровень погодной опасности



Росгидрометцентр в Петербурге продлил срок действия предупреждения до полуночи 8 января, поскольку сильные морозы задерживаются в городе. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Смольного. Оранжевый уровень означает опасную погоду.

«Правительство Санкт‑Петербурга рекомендует жителям и гостям города тепло одеваться и соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Осторожность необходимо соблюдать также водителям автотранспорта», — отмечается в сообщении.



«Фонтанка» писала, что в ночь на Рождество, по данным СЗ УГМС, ожидается минус 22–24 градуса, местами до минус 27. В Ленинградской области ночью 7 января на западе минус 18–23 градуса, на востоке — минус 33–35. Однако уже 8 января станет чуть теплее, а в первый рабочий день, 9 января, возможен даже плюс.

