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    В Петербурге продлён оранжевый уровень погодной опасности

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    Росгидрометцентр в Петербурге продлил срок действия предупреждения до полуночи 8 января, поскольку сильные морозы задерживаются в городе. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Смольного. Оранжевый уровень означает опасную погоду.

    «Правительство Санкт‑Петербурга рекомендует жителям и гостям города тепло одеваться и соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Осторожность необходимо соблюдать также водителям автотранспорта», — отмечается в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что в ночь на Рождество, по данным СЗ УГМС, ожидается минус 22–24 градуса, местами до минус 27. В Ленинградской области ночью 7 января на западе минус 18–23 градуса, на востоке — минус 33–35. Однако уже 8 января станет чуть теплее, а в первый рабочий день, 9 января, возможен даже плюс.

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