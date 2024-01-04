Роберт Ренан уходит из «Зенита» в аренду

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит сезон на родине. Футболист переходит на правах аренды в «Интернасьонал» из Порту-Алегри. Об этом 4 января сообщает пресс-служба петербургской команды.



Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года, то есть до конца нового года.



Ранее испанские СМИ писали, что Ренаном интересуется мадридский «Реал». По данным журналистов, королевский клуб заинтересован в возможности арендовать игрока до тех пор, пока от травмы не оправится защитник «сливочных» Эдер Милитао, еще в августе получивший разрыв крестообразных связок. 31 декабря СМИ стало известно, что бразилец перейдет в «Интернасьонал».

