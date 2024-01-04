Роберт Ренан уходит из «Зенита» в аренду

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит сезон на родине. Футболист переходит на правах аренды в «Интернасьонал» из Порту-Алегри. Об этом 4 января сообщает пресс-служба петербургской команды.
Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года, то есть до конца нового года.
Ранее испанские СМИ писали, что Ренаном интересуется мадридский «Реал». По данным журналистов, королевский клуб заинтересован в возможности арендовать игрока до тех пор, пока от травмы не оправится защитник «сливочных» Эдер Милитао, еще в августе получивший разрыв крестообразных связок. 31 декабря СМИ стало известно, что бразилец перейдет в «Интернасьонал».
На место Ренана в «Зенит», как пишет бразильский журналист Бруно Андраде, перейдет 26-летний защитник «Флуминенсе» Нино. По данным «Чемпионата», петербуржцы заплатят за него в общей сложности €6 млн: €5 млн будут выплачены сразу, а еще €1 млн заложен в сделку в виде бонусов.
Нино в прошлом сезоне провел 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.
Роберту Ренану 20 лет. В «Зенит» он перешел летом 2023 года. Первое время он регулярно выходил в основном составе, однако после ряда результативных ошибок стал всё чаще оставаться на скамейке запасных, пока окончательно не лишился места в старте. Всего он провел за команду 8 игр, но положительными результативными действиями не отметился.
16 ноября главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что клуб по-прежнему рассчитывает на футболиста, однако готов рассмотреть предложения.