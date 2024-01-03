Под контроль государства перешли убыточные активы нефтедобывающей «Русь-Ойл». Их владельца обвинили в неуплате налогов

Часть активов группы «Русь-Ойл» перешла в госсобственность, заметил изменения в ЕГРЮЛ «Интерфакс» 3 января. Компании принадлежали бизнесмену Алексею Хотину, которого обвинили в неуплате налогов.

Так, под контроль Росимущества перешли ООО «Компания Полярное сияние» и ООО «Майорское». Первая компания контролирует лицензии на добычу углеводородного сырья в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе. В 2022 году, по данным СПАРК, выручка организации составляла более 12 млрд рублей, при этом она ушла в убыток на 1,2 млрд.

Вторая компания Алексея Хотина, которая перешла в госсобственность, — ООО «Майорское», которое владеет лицензией на добычу углеводородного сырья в пределах Майорской площади. Последние несколько лет фирма уходила в убытки: в 2021 году — на 7 млрд рублей, в 2022 — на 2,9 млн.

В тот же день в собственности государства оказались, кроме того, ООО «Ай-Курусский» (вид деятельности — «добыча нефти и нефтяного (попутного) газа»), ООО «Хортица», «ООО «Компания «Газ и нефть» и ООО «Восточно-Таловый», которые также занимаются добычей нефти. Все четыре по итогам последнего года — убыточные. Суммарно — более чем на миллиард.

Владельцами нефтяной компании «Русь-Ойл» являлись предприниматели Алексей Хотин и Александр Клячин. В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал по иску Генпрокуратуры с Хотина 192,1 млрд рублей, а также изъял в пользу государства акции группы компании «Русь-Ойл». В начале декабря прокуратура также запросила назначить бывшему владельцу банка «Югра» Хотину, задержанному в 2019 г. и обвиняемому в растрате 23 млрд рублей, наказание в виде 10 лет лишения свободы. Совокупный ущерб по делам Хотина оценивается примерно в 290 млрд рублей.