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    Экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» отправили в СИЗО

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    Экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину Замоскворецкий суд Москвы ужесточил меру пресечения и заменил домашний арест следственным изолятором. Бизнесмена отправили в СИЗО на три месяца. Хотин был задержан в 2019 году и проходит обвиняемым по делу о якобы выдаче банком заведомо невозвратных кредитов, сообщает 16 октября ТАСС.

    Банк «Югра» лишился лицензии в конце 2017 года, а затем в лице конкурсного управляющего подал иск к своему владельцу Алексею Хотину и связанным с ним структурам. Требования превышают 180 миллиардов рублей.

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