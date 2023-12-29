Девелоперские активы миллиардера Клячина передали государству

Ключевые объекты девелоперского бизнеса миллиардера Александра Клячина — компании KR Properties — передали государству по иску Генпрокуратуры. Сейчас юристы бизнесмена продолжает борьбу за активы в сфере недвижимости. Об этом сообщил «Коммерсантъ» 29 декабря.



Так, на решение суда уже подана кассационная жалоба. Кроме того, направлено ходатайство о приостановке обращения этих активов до окончания рассмотрения спора в кассации. К настоящему моменту суд снял обеспечительные меры с таких активов, как Azimut и гостиница «Метрополь», но, по информации источников «Ъ», деловой квартал «Даниловская мануфактура» на юге Москвы, а также проекты строительства нескольких бизнес-центров все еще могут быть взысканы.