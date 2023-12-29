    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    747мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    Девелоперские активы миллиардера Клячина передали государству

    2176
    3 комментария

    Ключевые объекты девелоперского бизнеса миллиардера Александра Клячина — компании KR Properties — передали государству по иску Генпрокуратуры. Сейчас юристы бизнесмена продолжает борьбу за активы в сфере недвижимости. Об этом сообщил «Коммерсантъ» 29 декабря.

    Так, на решение суда уже подана кассационная жалоба. Кроме того, направлено ходатайство о приостановке обращения этих активов до окончания рассмотрения спора в кассации. К настоящему моменту суд снял обеспечительные меры с таких активов, как Azimut и гостиница «Метрополь», но, по информации источников «Ъ», деловой квартал «Даниловская мануфактура» на юге Москвы, а также проекты строительства нескольких бизнес-центров все еще могут быть взысканы.

    Процесс изъятия начался весной 2023 года, когда суд приступил к рассмотрению поданного ранее Генпрокуратурой иска о налоговых недоимках на 192 млрд рублей со стороны «Русь-Ойла», связанного с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным.

    По данным издания, исход дела будет зависеть от того, насколько раскрыта корпоративная структура владения «Русь-Ойлом» и доказан ли факт участия бизнесмена в компании. Эксперт не исключает и возможности заключения между сторонами мирового соглашения.

    Генпрокуратура в последнее время все чаще начинает и выигрывает дела о пересмотрах итогов приватизации. Так, в марте ведомство оспорило итоги приватизации «Северной верфи» 1994 года, несмотря на подтверждение ее законности Смольным и правительством РФ. Ведомство добилось решения об изъятии, в том числе у 220 сотрудников, акций бывшего дочернего предприятия «Северной верфи» — АО КЦТЛ, которые они, поверив чиновникам, покупали из своих зарплат.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о переходе петербургского морского терминала Бронка под контроль государства. Добились этого в суде также следователи Генпрокуратуры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр Клячин
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость29 Дек 2023 в 20:25
    Грабь награбленное .
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close