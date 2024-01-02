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    «Большая вода дает совсем другое ощущение». Собчак рассказала об отдыхе в Петербурге

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    Ксения Собчак поделилась впечатлениями от отдыха в Курортном районе Петербурга. Фото в образе Ждуна она опубликовала в своем телеграм-канале 2 января.

    Журналистка отметила большую разницу между «загородной» жизнью Петербурга и Москвы. «Помню, когда в 18 переехала в Москву, понять не могла, почему Барвиху считают «элитным направлением». Ведь не сравнить же с Солнечным и Репино, когда выходишь — и Финский залив, ветер, песок <…> Большая вода дает совсем другое ощущение соснового леса и окрестностей», — написала она, сопроводив свои размышления фотографией на фоне сугробов и таблички «Прохода на пляж нет».

    Сейчас отдых на природе в Петербурге — дело рискованное. Город и окрестности сковали сильнейшие морозы.

    Ранее Собчак поддержала Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки в «Мутаборе», в которой тоже участвовала. Подробнее о том, как тот скандал отразился на телевидении в новогоднюю ночь, читайте в материале «Фонтанки».

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