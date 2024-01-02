Тормоз не виноват. Дело о массовом ДТП с 12 автомобилями на Софийской дошло до суда

Предполагаемый виновник ДТП на Софийской улице, в котором пострадали 13 человек, не сумел переложить ответственность за случившееся на грузовик. Водителю вменяют управление транспортом в состоянии опьянения, нарушение правил дорожного движения и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 2 статьи 264 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 января.

Массовая авария на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы, в которую оказались втянуты 12 машин одновременно, случилось в утренний час-пик 3 июня 2023 года. В результате пострадали 13 человек, двое из которых — дети 6 и 16 лет.

В результате расследования выяснилось, что виновник ДТП - 36-летний петербуржец, который управлял крупнотоннажным грузовиком «Iveco Trakker». Оказалось, что ранее мужчина был неоднократно судим, а за руль сел, употребив запрещенные вещества. По проспекту Славы он в то утро ехал в сторону Пражской улицы, и в какой-то момент решил перестроиться в левую полосу. При этом водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным «Opel Vectra», а потом вылетел на встречку. Там он «собрал» еще 11 автомобилей. Четверо из тринадцати пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные получили повреждения и травмы разной тяжести. Людей буквально пришлось вырезать из искореженных машин с помощью гидравлического инструмента.

Во время расследования происшествия водитель грузовика винил во всем грузовик и его якобы неисправную тормозную систему. Ее элементы были отправлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России. Трасологическое исследование показало, что в тормозном механизме грузовика не было никаких технических неисправностей. Зато медицинское освидетельствование водителя выявило в крови водителя запрещенные вещества, под действием которых мужчина не смог выдержать безопасную дистанцию до других автомобилей.



Решения суда по делу о массовом ДТП обвиняемый будет дожидаться под стражей.

