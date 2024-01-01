На КАД в районе съезда на Софийскую массовая авария — очевидцы насчитали десяток битых машин

Массовой аварией отметилось 1 января в Петербурге. На Кольцевой автодороге перед съездом на Софийскую побились несколько автомобилей, очевидцы насчитали порядка десяти машин, владельцам которых не повезло.
Злую шутку, вероятно, сыграли веселая ночь и ударивший мороз. В районе аварии наблюдается небольшой затор. О пострадавших в ДТП информации пока нет.
По предварительной информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 60-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись четыре легковых автомобиля. Заняты 3-я и 4-я полосы, подрядчик уже выехал на место. Пострадавших нет.