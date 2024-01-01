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    На КАД в районе съезда на Софийскую массовая авария — очевидцы насчитали десяток битых машин

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    Массовой аварией отметилось 1 января в Петербурге. На Кольцевой автодороге перед съездом на Софийскую побились несколько автомобилей, очевидцы насчитали порядка десяти машин, владельцам которых не повезло.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Злую шутку, вероятно, сыграли веселая ночь и ударивший мороз. В районе аварии наблюдается небольшой затор. О пострадавших в ДТП информации пока нет.

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    По предварительной информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 60-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись четыре легковых автомобиля. Заняты 3-я и 4-я полосы, подрядчик уже выехал на место. Пострадавших нет.

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