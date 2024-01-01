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    Гало двигалось в небе над Петербургом. Посмотрите на медитативный таймлапс

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    Утром в понедельник, 1 января, в Петербурге вокруг взошедшего солнца образовалось светящееся кольцо — гало. Видео засняли из окна одного из домов в Новой Охте.

    предоставил Всеволод С.

    На кадрах видно, как гало передвигается по горизонту. Оно было таким ярким, что на его «боках» можно было рассмотреть спектр.

    Солнечное гало образуется при наличии в верхних слоях тропосферы перистых облаков. Свет преломляется в содержащихся в них ледяных кристаллах, создавая такой оптический эффект. Иногда оно бывает и сложной формы. Гало петербуржцы видели и накануне днем, а у воды могли наблюдать еще одно природное явление — парение при низких температурах.

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