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    ТАСС: московский клуб «Мутабор» закрыт и опечатан из-за нарушения санитарных норм

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    Роспотребнадзор составил протокол на клуб «Мутабор», где прошла голая вечеринка Насти Ивлеевой. Ведомство нашло нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

    О временном закрытии клуба сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным источников агентства, клуб в настоящее время закрыт и опечатан. Что именно внутри было не так, не уточняется. При этом агентство добавляет, что предписание «Мутабор» получил еще до скандальной вечеринки.

    Сам Роспотребнадзор никак не комментировал проверку в клубе. Закрыть его на основании данных проверки РПН может только суд и максимум на 90 суток.

    Клуб был открыт в апреле 2019 года. Его основателями являются Наталья Канаева (DJ Abelle) и Александр Лестюхин (Poima). Юрлицо клуба — «Арт-центр», должность генерального директора занимает бизнесмен Алексей Шелобков.

    Вечеринка прошла в минувшие выходные и была посвящена презентации снимков Ивлеевой для журнала Playboy, которые так и не были опубликованы на его обложке. Мероприятие было закрытым, а заявленный дресс-код «почти голый» каждый интерпретировал по-своему. Вскоре после вечеринки на поведение селебрити пожаловались участники СВО и началась их массовая «отмена». Сперва Ивлеева и ее гости лишь объяснялись, но еще через сутки начали массово извиняться. В итоге у Ивлеевой заморожены рекламные контракты, проблемы с налоговой и судами. Она оштрафована на 100 тысяч как соорганизатор мероприятия. Киркорову грозят лишением звания народного артиста, его, Диму Билана, Глюкозу и Лолиту запрещают на корпоративах и в телевизионных программах. Искупить вину им советуют закупкой дронов для российской армии.

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    Комментарии 14

    Гость29 Дек 2023 в 22:55
    Купить Дронова на все)
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