ТАСС: московский клуб «Мутабор» закрыт и опечатан из-за нарушения санитарных норм

Роспотребнадзор составил протокол на клуб «Мутабор», где прошла голая вечеринка Насти Ивлеевой. Ведомство нашло нарушения санитарно-эпидемиологических требований.



О временном закрытии клуба сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным источников агентства, клуб в настоящее время закрыт и опечатан. Что именно внутри было не так, не уточняется. При этом агентство добавляет, что предписание «Мутабор» получил еще до скандальной вечеринки.