В эфир «Первого канала» возвращается «Модный приговор»

Передача «Модный приговор» вернется в эфир «Первого канала» со второго января 2024 года. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РБК.
Стороной обвинения останется Эвелина Хромченко. Поменяются судья и защитники. Новые ведущие побывают в эфире, после этого одного из них выберут зрители с помощью онлайн-голосования.
В роли судьи себя попробует актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов, а также дизайнер Александр Арутюнов. В роли защитника попробуются телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойко.
Программа перестала выходить в эфир после начала спецоперации на Украине. На протяжении 14 лет ведущим «Модного приговора» был историк моды Александр Васильев, но в октябре он рассказал, что программа вернется в эфир без него.