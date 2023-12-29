В эфир «Первого канала» возвращается «Модный приговор»

Передача «Модный приговор» вернется в эфир «Первого канала» со второго января 2024 года. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РБК.



Стороной обвинения останется Эвелина Хромченко. Поменяются судья и защитники. Новые ведущие побывают в эфире, после этого одного из них выберут зрители с помощью онлайн-голосования.



В роли судьи себя попробует актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов, а также дизайнер Александр Арутюнов. В роли защитника попробуются телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойко.