В лесу не только елочка. НАТО просит помочь найти финских снайперов в снегах

Кто прячется в финских лесах? Йоулупукки и снайперы. И их непременно нужно найти. Необычный новогодний интерактив появился в официальном русскоязычном телеграм-канале «НАТО по-русски» 29 декабря.



Вместе со снайперами в лесах прячется финский Дед Мороз — Йоулупукки. Однако его нетрудно найти, поэтому авторы предложили поискать снайперов. Ответы варьируются от 2 до 12.