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    В лесу не только елочка. НАТО просит помочь найти финских снайперов в снегах

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    Кто прячется в финских лесах? Йоулупукки и снайперы. И их непременно нужно найти. Необычный новогодний интерактив появился в официальном русскоязычном телеграм-канале «НАТО по-русски» 29 декабря.

    Вместе со снайперами в лесах прячется финский Дед Мороз — Йоулупукки. Однако его нетрудно найти, поэтому авторы предложили поискать снайперов. Ответы варьируются от 2 до 12.

    Подобные игры телеграм-канал проводит с середины декабря, когда в Лапландии выпал снег.

    Финляндия официально вступила в НАТО в апреле, став 31-й страной блока. 14 декабря стало известно, что финны открывают для военных США 15 своих военных районов. 22 декабря глава Минобороны Финляндии заявил, что НАТО вступает в новый этап холодной войны с Россией.

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