Будьте осторожны: вечером в Петербурге ждут потенциально опасный гололед

Погодные опасности не отпускают петербуржцев под Новый год. В городе вновь объявлен «желтый» уровень, а в субботу ждут сильный снег.



«Желтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду, объявлен в Петербурге с 18:00 29 декабря до полуночи 30 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Росгидрометцентр. Угрозу могут представлять ожидаемые гололедно-изморозевые отложения, а в отдельных районах города возможно налипание мокрого снега.

В субботу, 30 декабря, с пяти часов утра до пяти местами в Петербурге обещают сильный снег. В последние выходные года петербургскую погоду сформирует циклон «Бодо», который принесет похолодание и снегопады.