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    Будьте осторожны: вечером в Петербурге ждут потенциально опасный гололед

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    Погодные опасности не отпускают петербуржцев под Новый год. В городе вновь объявлен «желтый» уровень, а в субботу ждут сильный снег.

    «Желтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду, объявлен в Петербурге с 18:00 29 декабря до полуночи 30 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Росгидрометцентр. Угрозу могут представлять ожидаемые гололедно-изморозевые отложения, а в отдельных районах города возможно налипание мокрого снега.

    В субботу, 30 декабря, с пяти часов утра до пяти местами в Петербурге обещают сильный снег. В последние выходные года петербургскую погоду сформирует циклон «Бодо», который принесет похолодание и снегопады.

    О «желтом» уровне погодной опасности в Петербурге предупреждали и накануне. Он был объявлен на 29 декабря, с девяти часов утра до девяти вечера, из-за сильного гололеда. Водителей и пешеходов просят быть особенно осторожными. По возможности горожан призывают отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.

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