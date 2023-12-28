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    В Петербурге ждут потенциально опасные гололед и мокрый снег

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    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за предстоящих погодных условий. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщила пресс-служба властей города.

    В пятницу, 29 декабря, с 9:00 утра до 21:00 будет действовать «желтый» уровень опасности из-за сильного гололеда. «В отдельных районах возможно налипание мокрого снега», — добавили в Смольном.

    Правительство города просит водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность. Также у Смольного есть отдельная просьба к автомобилистам — по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.

    Ранее о предстоящем ухудшении погоды сообщили в петербургском МЧС.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что ждать петербуржцам на Новый год. Будет холодно.

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