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    На Новый год одевайтесь потеплее. Ультраполярное вторжение принесет в Петербург аномальный холод

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    На новогодних праздниках в Петербурге будет аномально холодно. Все из-за ультраполярного вторжения.

    Уточненный прогноз погоды дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 28 декабря на пресс-конференции ТАСС. Он заявил, что в противостоянии теплого циклона с Атлантики и антициклона с севера все-таки побеждает холодный воздух антициклона.

    «У нас будет очень холодно, у нас будет ультраполярное вторжение. Это аномально холодная погода. Я думаю, что завтра мы будем выпускать штормовое предупреждение по этому вопросу», — заявил синоптик.

    Восточные районы Ленобласти попадут под антициклон уже 31 декабря. В Петербург аномальные холода придут 1 января. Низкая температура воздуха сохранится до 5–6 января.

    По прогнозу Колесова, в новогоднюю ночь и в праздники будет около -11…-13 градусов, но значения могут меняться. Кроме того, к Новому году в Петербурге выпадет еще около 5 сантиметров снега, добавил Колесов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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