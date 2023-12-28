На Новый год одевайтесь потеплее. Ультраполярное вторжение принесет в Петербург аномальный холод

На новогодних праздниках в Петербурге будет аномально холодно. Все из-за ультраполярного вторжения.
Уточненный прогноз погоды дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов
«У нас будет очень холодно, у нас будет ультраполярное вторжение. Это аномально холодная погода. Я думаю, что завтра мы будем выпускать штормовое предупреждение по этому вопросу», — заявил синоптик.
Восточные районы Ленобласти попадут под антициклон уже
По прогнозу Колесова, в новогоднюю ночь и в праздники будет около -11…-13 градусов, но значения могут меняться. Кроме того, к Новому году в Петербурге выпадет еще около