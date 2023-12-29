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    На Новый год в гости к петербуржцам заглянет «Бодо». Он холодный парень

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    В последние выходные уходящего года погоду в Петербурге сформирует циклон, который немецкие метеорологи назвали «Бодо» (Bodo). Он и станет причиной понижения температуры, а также снегопадов, говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 29 декабря.

    «Он неспешно пройдет вдоль южных границ региона, и Северная столица окажется вначале на его северо-восточной, затем на северной и, наконец, на северо-западной периферии», — рассказал синоптик «Фонтанке».

    В пятницу, 29 декабря, будет облачно, пройдет небольшой снег. Днем температура опустится до -1…-3 градусов. Ветер восточный 4–9 м/с. До 21:00 в городе будет действовать «желтый» уровень опасности из-за сильного гололёда.

    В ночь на субботу похолодает до -4. Около -2…-4 градусов будет и днем, временами ожидается снег. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4–9 м/с.

    В воскресенье снег продолжится. И ночью, и днем будет около -5…-7 градусов. Ветер снизит скорость до 3–7 м/с.

    Атмосферное давление будет расти и к Новому году достигнет 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    В новогоднюю ночь похолодает до -10, возможен небольшой снег. К утру 1 января температура понизится до -11…-13 градусов. Примерно столько же покажут термометры и днем.

    «По предварительному прогнозу, в первый день нового, 2024 года на погоду Санкт-Петербурга окажет влияние гребень скандинавского антициклона. Атмосферное давление продолжит расти, в облаках появятся прояснения, а снег постепенно прекратится. При этом заметно похолодает», — добавил Леус.

    Холод в Петербург принесло ультраполярное вторжение. Низкая температура воздуха сохранится до 5–6 января. Подробный прогноз на новогодние праздники читайте в материале «Фонтанки».

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