На Новый год в гости к петербуржцам заглянет «Бодо». Он холодный парень

В последние выходные уходящего года погоду в Петербурге сформирует циклон, который немецкие метеорологи назвали «Бодо» (Bodo). Он и станет причиной понижения температуры, а также снегопадов, говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 29 декабря.



«Он неспешно пройдет вдоль южных границ региона, и Северная столица окажется вначале на его северо-восточной, затем на северной и, наконец, на северо-западной периферии», — рассказал синоптик «Фонтанке».

В пятницу, 29 декабря, будет облачно, пройдет небольшой снег. Днем температура опустится до -1…-3 градусов. Ветер восточный 4–9 м/с. До 21:00 в городе будет действовать «желтый» уровень опасности из-за сильного гололёда.