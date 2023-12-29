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    Китай впервые станет главным экспортером авто в мире благодаря продажам в России

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    Китай по итогам 2023 года впервые станет мировым лидером по экспорту автомобилей благодаря, в том числе, увеличению поставок в Россию. Об этом 29 декабря сообщила газета Nikkei со ссылкой на данные автопроизводителей.

    Так, за 11 месяцев этого года экспорт собранных в КНР машин увеличился на 58,4% в годовом выражении и составил 4,41 млн единиц. Одним из главных факторов высокого показателя экспорта стало увеличение продаж на российском рынке.

    Для Японии, которая в последние годы занимала лидирующие позиции рейтинга мировых автоэкспортеров, экспорт за аналогичный период составил 3,99 млн единиц, а по итогам 2023 года общий объем экспорта ожидается на уровне 4,3 млн машин.

    С января по ноябрь Китай поставил в РФ порядка 730 тысяч автомобилей, что в семь раз больше, чем годом ранее.

    Ранее «Фонтанка» выясняла, какие машины будет выпускать крупнейший в Петербурге автомобильный завод — Hyundai. Среди возможных вариантов — китайский GAC, представители которого посещали завод в Каменке этой осенью. Именно его собеседники «Фонтанки» называли основным претендентом на партнерство для перезапуска завода.

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