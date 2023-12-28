Сборы российских кинотеатров превысили 40 млрд рублей в 2023 году

Сборы российских кинотеатров по итогам 2023 года превысят 40 млрд рублей. Об этом сообщил исполнительный директор государственного Фонда кино Федор Соснов, передают «Ведомости» 28 декабря.



Так, за год российские фильмы собрали в прокате 27,9 млрд рублей, а общая касса кинотеатров достигла уровня сборов 2021 года — 40,7 млрд рублей.



Самыми посещаемыми фильмами года стали семейная картина «Чебурашка» (22,4 млн зрителей) и сказка «По щучьему веленью» (8,5 млн зрителей).



Подводя итоги киногода, в фонде также отметили изменения возрастной аудитории. Так, с 2021 года в кино стали чаще ходить зрители 12–17 лет (с 16,9% — до 34,4%), увеличилось и число зрителей 45+: с 5,7% до 6,9%. Общее количество зрителей российских фильмов возросло с 39,7 млн человек до 90,9 млн.

