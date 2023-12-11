Новая часть «Чебурашки» будет. Уже известна дата выхода

Сиквел фильма «Чебурашка» выпустят в прокат в декабре 2025 года. Об этом сообщил продюсер Денис Жалинский 11 декабря.



«Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем, и невозможно. <…> Мы постараемся усовершенствоваться и рассчитываем, что второй фильм будет еще более масштабным, смешным, интересным и ярким, чем первый», — заявил Жалинский на презентации проектов кинокомпании «Централ партнершип» (цитата по ТАСС).



Сюжет будущей киноленты пока неизвестен.



О том, что «Чебурашку» хотят сделать франшизой, заговорили еще в январе, после первых рекордов в прокате. Позже «Чебурашку» признали самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката — он собрал 6,6 миллиарда рублей, обогнав «Холопа» (2019) и «Аватар» (2009).

