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    Новая часть «Чебурашки» будет. Уже известна дата выхода

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    Сиквел фильма «Чебурашка» выпустят в прокат в декабре 2025 года. Об этом сообщил продюсер Денис Жалинский 11 декабря.

    «Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем, и невозможно. <…> Мы постараемся усовершенствоваться и рассчитываем, что второй фильм будет еще более масштабным, смешным, интересным и ярким, чем первый», — заявил Жалинский на презентации проектов кинокомпании «Централ партнершип» (цитата по ТАСС).

    Сюжет будущей киноленты пока неизвестен.

    О том, что «Чебурашку» хотят сделать франшизой, заговорили еще в январе, после первых рекордов в прокате. Позже «Чебурашку» признали самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката — он собрал 6,6 миллиарда рублей, обогнав «Холопа» (2019) и «Аватар» (2009).

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