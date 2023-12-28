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    «Возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек». Адвокат Киркорова про лишение звания народного артиста

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    Присутствие певца Филиппа Киркорова на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» не может быть основанием лишить его звания народного артиста России. Об этом 28 декабря рассказал РИА Новости юрист певца Александр Добровинский.

    Ранее с просьбой лишить артиста звания высказывались в Минкультуры. Но Добровинский отметил, что Киркоров получил его за свое творчество, поэтому поход на мероприятие, которое публике не понравилось, поводом для лишения не является. Адвокат Киркорова при этом вспомнил классическую русскую литературу. «Возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. Достоевского лишить звания писателя? Смешно», — сказал адвокат.

    Накануне официальный интернет-сайт Филиппа Киркорова был заблокирован, хотя во вторник он еще работал. Это происходит на фоне скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой. В среду, 27 декабря, стало известно, что Киркорова вырезали из постера новогоднего фильма для телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет всё».

    Кого из звезд той самой вечеринки в «Мутаборе» уже успели вырезать из всех программ и кто побьет рекорд по появлению в телеэфире — в материале «Фонтанки».

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