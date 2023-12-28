Петербург вводит прогрессивный тариф на электричество. Что это значит?

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Правительство обязало регионы вводить дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения: чем больше тратишь, тем больше платишь. Но не сказало, как делить. Так что миллиардер с небольшим бассейном может еще и проскочить.



О том, что в Смольном готов проект новой тарифной шкалы для электричества, «Фонтанке» рассказали в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля. Вводить ее регионы обязаны, если хотят и дальше усугублять перекрестное субсидирование в отрасли (то есть систему, при которой бизнес платит за население). Но это требование можно соблюсти формально — чтобы и бизнесу как бы полегчало, и население перед выборами не удивилось.



Сколько будем платить?

По данным «Фонтанки», новая шкала заработает с 1 июля. Стоимость одного кВт·ч будет зависеть от объема месячного потребления электроэнергии.

для первого диапазона (0–6400 кВт·ч)- 6,19 руб./кВт*ч;

для второго диапазона (6401–11500 кВт·ч) — 6,20 руб./кВт*ч;

для третьего диапазона (свыше 11501 кВт·ч) — 9,98 руб./кВт*ч.

Напомним, сейчас — и до середины 2024 года — в Петербурге уже установлен одноставочный тариф для жителей 5,70 рублей/ кВт·ч, в июле он должен был скакануть до 6,20 рублей.



То есть, согласно новым планам, первый диапазон (те, кто жгут в месяц менее 6400 кВт·ч) будут платить на одну копейку меньше, чем планировалось. Многие ли входят в эту группу? Почти все, это огромный объем. Для понимания: Смольный высчитывает месячный норматив потребления электроэнергии на одного человека, по которому придется платить, если не передавать данные со счетчиков. Это расчетное достаточное количество кВт·ч колеблется в зависимости от числа комнат и жильцов в квартире; разброс — от 25 кВт·ч на человека (семья из 5 человек в однушке) до 177 кВт·ч (1 жилец в 4-комнатной квартире). И это не считая частных жилых домов, где богатый отшельник по умолчанию съедает до 533 кВт·ч в месяц.

«В первый диапазон входит почти все население Санкт-Петербурга, ко второму и третьему диапазонам относится порядка 150 лицевых счетов», — подтвердили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля.



Зачем это все

Чиновники объясняют, зачем вообще вводят эту шкалу. «Согласно постановлению Правительства РФ №2281 от 23.12.23 г. с 1 января 2024 года индексация предельной величины перекрестного субсидирования возможна только в тех регионах, которые установили тарифы на электроэнергию для населения с применением социальной нормы потребления или дифференциацией по объемам потребления», — говорят в Смольном. — Субъекты, которые не приведут свои решения в соответствие с новыми требованиями, получат предостережение об отмене тарифных решений. Санкт-Петербург исполняет требование федерального законодательства».



Нужно пояснение. Перекрестное субсидирование — система, при которой часть потребителей (в данном случае бизнес) платит за передачу электроэнергии по тарифам, выше экономически обоснованных, чтобы другая часть (население) могла платить, наоборот, по льготной ставке. Для властей это мера соцподдержки граждан, для производства — проблема, которая заставляет их искать новые пути; например, строить свои генерирующие объекты и подключаться к магистральным сетям ФСК ЕЭС, чтобы избегать завышенного тарифа. По данным НИУ ВШЭ, с 2015 года до 2023-го размер перекрестного субсидирования по стране вырос с 205 млрд до 293 млрд рублей — именно столько бизнес в целом платит за то, чтобы свет для населения не дорожал слишком быстро.



Для каждого региона есть свое предельное значение перекрестного субсидирования. Если бы его не было, теоретически власти могли бы бесконечно замораживать тарифы для физлиц и всю инфляцию упаковывать именно в тарифы для промышленности. В последней редакции правительственного постановления для Петербурга эта величина установлена на уровне чуть выше 6 млрд рублей.



Уйти от перекрестного субсидирования пытаются много лет, в качестве варианта неоднократно предлагалось введение дифферренцированной ставки для населения: чем больше расходуешь, тем дороже становится электроэнергия. Один из механизмов — утверждение соцнормы потребления, выше которой включается повышающий коэффициент. Эту идею активно обсуждали несколько лет назад, называли и конкретную планку для сохранения низкого тарифа — 300 кВт·ч (сравните с нынешней в 6400 кВт·ч): не то чтобы жить при лучине, но особо развернуться не получалось. В итоге рассмотрение этого вопроса заморозили в очередной раз.



Снова активно тему подняли в 2023 году — что вообще-то нехарактерно для периодов перед большими электоральными событиями. Правительство решило поставить регионы перед выбором: если вы собираетесь повышать планку перекрестного субсидирования, вам придется вводить дифференцированную шкалу (а превышать собираются практически все, писал «Коммерсант» со ссылкой на доклад ФАС). Как рассказали «Фонтанке» в Смольном, предыдущий «предельник» был установлен для нашего города несколько лет назад и требовал актуализации. «Согласно новой формуле расчета, которая, в частности, учитывает индексацию за последние три года, предельный уровень перекрестного субсидирования для Петербурга составит 8,492 млрд рублей», — уточнили в аппарате Сергея Дрегваля.



Бизнес удивится



В качестве одной из реальных причин для введения дифферренцированной шкалы называют майнинг: кто-то выращивает дома крипту, на что уходит огромное количество энергии, но платит как физлицо по льготному общему тарифу, и всю эту ферму фактически содержит местный бизнес за счет своей более высокой ставки. Отсюда и вывод: прогрессивная шкала должна сделать распределение расходов более справедливым.



Еще несколько недель назад, когда вопрос о прогрессивной шкале только возник, собеседник «Фонтанки» в энергетическом блоке Смольного говорил, что в практическом смысле эта идея для Петербурга не актуальна, поэтому и конкретные показатели даже не обсуждались. «Инициатива исходила от регионов с очень низкими тарифами и большим объемом так называемого «бытового майнинга криптовалюты», — утверждал он. — Такой проблемы в Санкт-Петербурге нет». На вопрос, где она, к примеру, есть, все дружно называют Иркутск.



Когда правительство все же не оставило регионам вариантов, шкалу оперативно сверстали — причем так, чтобы не травмировать практически никого, кроме загадочных 150 абонентов. Еще до оглашения цифр «Фонтанка» поговорила с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным. Само по себе решение о введении дифференцированного тарифа на электроэнергию эксперт назвал шагом к снятию избыточной нагрузки с промышленности. «Но все зависит от конкретной шкалы и от того, чего региональные власти на самом деле хотят — решать популистские задачи или решать проблемы предпринимателей, — уточняет Сергей Пикин. — Если шкалу составят так, что 99,9% населения продолжат платить по прежним ценам, то смысла в этом никакого нет.»



Более 99,9% абонентов, как выясняется, будут платить даже меньше запланированного. Так что эффекта для бизнеса ждать не приходится. Сергей Пикин напомнил, что идея поступательного отказа от перекрестного субсидирования в электроэнергетике обсуждается много лет, но с каждым годом оно только растет, и сейчас промышленность переплачивает за физлиц уже почти 300 млрд рублей. «Это абсурдная ситуация, несправедливая, — говорит он. — То есть сейчас по льготным тарифам электричество оплачивает и пенсионер, и миллиардер, который на тысячи кВт·ч бассейн подогревает. За них обоих дополнительную нагрузку несет промышленность. По-хорошему, все должны платить по экономически обоснованным тарифам, а дальше включается адресное субсидирование: если в семейном бюджете доля «коммуналки» превышает некий лимит, человек получает помощь из бюджета». Ну что ж, по крайней мере миллиардеру с бассейном теперь достанется.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»