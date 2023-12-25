«Ъ»: регионам РФ придется пересмотреть тарифы на электроэнергию

Правительство России 25 декабря утвердило меры, которые стимулируют регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию. Постановление опубликовано на официальном портале нормативных актов. Тарифы будут расти при увеличении потребления. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы, а контролировать процесс будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).



Как напоминает «Коммерсантъ», комментируя новеллу, в России тарифы на электроэнергию для населения сдерживают искусственно. Часть нагрузки включают в тариф для промышленности. Получается, что бизнес субсидирует население. В каждом регионе установлен предельный уровень такого «перекрестного субсидирования». В 2023 году правительство разрешило регионам превысить ограничение.

